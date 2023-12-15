«Мы должны быть вместе». В Минске прошло юбилейное заседание Информсовета СНГ
Угрозы стабильности Содружества возникают и в медиасфере. Ежедневно происходят попытки атак на информационные системы. Об этом заявили на юбилейном 30-м заседании Совета глав государственных информационных агентств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу в Минске собрались лидеры крупнейших медиаплатформ восьми стран. Одна из главных задач – защита от внешних атак и борьба с фейками. В том числе набор технических средств, которые выявляют подделку любой информации, вплоть до определения первого IP-адреса.
Андрей Кондрашов, председатель Информсовета СНГ, генеральный директор информационного агентства ТАСС:
Еще несколько лет назад никто, ни один журналист информационных агентств на пространстве СНГ не подозревал, с какими вызовами мы все столкнемся спустя некоторое время. Сейчас, конечно, атаки на любую систему информационных инфраструктур наших агентств происходит в ежедневном режиме. В ТАСС со следующего года будет работать очень серьезная система информационной безопасности. Мы готовы поделиться с коллегами своими «рецептами» и даже техническими разработками, потому что мы должны быть вместе.
Юбилейное заседание Информсовета СНГ совпало еще с одним знаковым событием. В 2023 году отмечает свое 105-летие крупнейшее отечественное информагентство БелТА, которое сегодня является частью мировой информационной медиасистемы. Перед Белорусским телеграфным агентством всегда ставились одни задачи: оперативность и в первую очередь достоверность информации.