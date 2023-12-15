«Мы должны быть вместе». В Минске прошло юбилейное заседание Информсовета СНГ

На встречу в Минске собрались лидеры крупнейших медиаплатформ восьми стран. Одна из главных задач – защита от внешних атак и борьба с фейками. В том числе набор технических средств, которые выявляют подделку любой информации, вплоть до определения первого IP-адреса.

Андрей Кондрашов, председатель Информсовета СНГ, генеральный директор информационного агентства ТАСС:

Еще несколько лет назад никто, ни один журналист информационных агентств на пространстве СНГ не подозревал, с какими вызовами мы все столкнемся спустя некоторое время. Сейчас, конечно, атаки на любую систему информационных инфраструктур наших агентств происходит в ежедневном режиме. В ТАСС со следующего года будет работать очень серьезная система информационной безопасности. Мы готовы поделиться с коллегами своими «рецептами» и даже техническими разработками, потому что мы должны быть вместе.