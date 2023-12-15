Прямой эфир

«Мы должны быть вместе». В Минске прошло юбилейное заседание Информсовета СНГ

15 декабря 2023 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Угрозы стабильности Содружества возникают и в медиасфере. Ежедневно происходят попытки атак на информационные системы. Об этом заявили на юбилейном 30-м заседании Совета глав государственных информационных агентств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы должны быть вместе». В Минске прошло юбилейное заседание Информсовета СНГ-1

На встречу в Минске собрались лидеры крупнейших медиаплатформ восьми стран. Одна из главных задач – защита от внешних атак и борьба с фейками. В том числе набор технических средств, которые выявляют подделку любой информации, вплоть до определения первого IP-адреса.

«Мы должны быть вместе». В Минске прошло юбилейное заседание Информсовета СНГ-4

Андрей Кондрашов, председатель Информсовета СНГ, генеральный директор информационного агентства ТАСС:
Еще несколько лет назад никто, ни один журналист информационных агентств на пространстве СНГ не подозревал, с какими вызовами мы все столкнемся спустя некоторое время. Сейчас, конечно, атаки на любую систему информационных инфраструктур наших агентств происходит в ежедневном режиме. В ТАСС со следующего года будет работать очень серьезная система информационной безопасности. Мы готовы поделиться с коллегами своими «рецептами» и даже техническими разработками, потому что мы должны быть вместе.

«Мы должны быть вместе». В Минске прошло юбилейное заседание Информсовета СНГ-7

Юбилейное заседание Информсовета СНГ совпало еще с одним знаковым событием. В 2023 году отмечает свое 105-летие крупнейшее отечественное информагентство БелТА, которое сегодня является частью мировой информационной медиасистемы. Перед Белорусским телеграфным агентством всегда ставились одни задачи: оперативность и в первую очередь достоверность информации.

# СНГ # общество # Андрей Кондрашов

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебском районе прошла межрегиональная конференция женщин-идеологов
15 декабря 2023 17:07

В Витебском районе прошла межрегиональная конференция женщин-идеологов

Кочанова: «Предприятия лёгкой промышленности должны использовать окно возможностей, которое открыто»
15 декабря 2023 17:02

Кочанова: «Предприятия лёгкой промышленности должны использовать окно возможностей, которое открыто»

Какие требования к кандидату в депутаты? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»
15 декабря 2023 16:57

Какие требования к кандидату в депутаты? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»