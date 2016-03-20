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«Мы долго к этому шли»: в Беларуси начнут выпускать свои джинсы

20 марта 2016 11:34
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Новости Беларуси. В Беларуси начнут выпускать свои джинсы. Ткань для них уже почти готова. В ближайшее время она будет доведена до оптимального состояния и пущена на пошив. При этом белорусы решили отказаться от классического состава и добавить в ткань национального колорита — джинсы будут не чисто хлопковыми, а с добавлением льна.

Помочь с производством должен Туркменистан — специалисты этой страны будут отвечать за придание тканям различных текстур, например, эффекта помятости или рисунков лазером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Орлова, начальник отдела маркетинга Оршанского льнокомбината:
Мы долго к этому шли, пробовали разные структуры, разные сочетания сырья, и полиэфир пробовали добавлять. Но все-таки это наш первый удачный образец, который уже получил первые положительные отзывы. Уже показали в Республике Беларусь, в Украине, в ближайшее время представим в Российской Федерации.

# Предприятия Беларуси

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