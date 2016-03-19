Гнилые апельсины – в магазине и на помойке: кто наживается на просроченных продуктах?

Еще одно новаторство в целях экономии (это уже не в Германии будет, а во Франции) и, надеюсь, ради здравого смысла продвигают французы. Они запретили супермаркетам выбрасывать на помойку просроченные продукты. Теперь их следует передавать в благотворительные организации. Какова судьба наших гнилых апельсинов, выясняла Ольга Петрашевская, заглядывая порой скрытой камерой за кулисы прилавков.

Сергей Тиханович:

Купил несколько баночек йогурта. Внутри находилась плесень.

В прошлом преподаватель колледжа торговли очень хотел бы прочитать лекцию продавцам как минимум одного из сетевых магазинов.

Сергей Тиханович:

Болел всю ночь живот. Если у продукта уже практически истек срок годности, то не всегда этот продукт совсем плохой. Достаточно открыть сеть магазинов СТОК и продавать эти продукты по заниженной цене.

Примерно так и поступили в Дании. Открыли первый в мире супермаркет, в который люди прицельно идут за просроченными товарами. Проехали бы мимо? Не поверите – ассортимент буквально размели за неделю! Но подобный продуктовый дисконт для Беларуси – скорее, утопия. Идея элементарно не пройдет по юридическому ГОСТу.

Юлия Кувшинова, исполняющая обязанности заведующей отделением гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

По закону Республики Беларусь, реализация продукции с истекшим сроком годности в предприятиях торговли и общественного питания запрещена!

Но это по закону, который на деле порой убирают на дальние прилавки. Представившись сотрудниками одного из подсобных хозяйств, якобы для скота пробуем купить испорченные овощи, которые по тому же закону должны утилизировать при первых признаках гниения.

Небольшой частный магазин. Узнав о теме беседы, товаровед приглашает в кабинет заведующей.

Съемка скрытой камерой:

– Вы же не будете покупать по цене, как у меня в рознице? Конечно, хотите подешевле купить.

– То есть даже подпорченную только по той же цене?

– Да.

Обратите внимание: речь идет исключительно о цене, никаких упоминаний, что подобные сделки априори запрещены.

Тот же вопрос, но уже другой магазин. Гипермаркет раскрученной торговой сети.

Съемка скрытой камерой:

– Вы вот уже выбрасываете, а мы бы вам позвонили…

– Если вы в течение дня приедете, может быть и такой вариант.

– То есть чуть-чуть подпорченную картошку, капусту мы могли бы купить?

– Да.

– На сколько это будет дороже?

– В два раза меньше.

Под видом нашего контакта диктуем номер телефона столичной санстанции. И, кстати, эта же сеть не отреагировала на просьбу об интервью на тему утилизации продуктов с истекающим сроком годности.

С таким же вопросом мы – уже без предупреждения – приехали в другой магазин. На прилавках которого, по нашей информации, специалисты в ходе проверки находили злополучную просрочку.

Съемка скрытой камерой:

– Давайте вы камеру здесь оставите? Может быть, завтра приедете? Мы хотя бы по выкладке подготовимся. Это не честно…

– Мы сейчас к вам приехали, и очень быстро увезли какую-то тележку с соками.

– Просто выставляем товар.

– То есть такое совпадение? Мы приехали – сразу увезли.

– Конечно.

Тележку с соками мы проверили – нарушений сроков годности нет. По всей видимости, после подпорченной однажды репутации здесь в усиленном режиме следят за датами на этикетках.

Ольга Петрашевская, СТВ:

На какие продукты подходит срок годности, навскидку вспомните?

Людмила Троцкая, продавец:

Я знаю, йогурты мы сегодня надо снять, чтобы завтра их не было.

Жанна Новик, заведующая магазином:

Подходят сроки, дня за два-три мы снимаем. Поставщики все забирают браки. Фрукты-овощи списываем и выбрасываем товар. Именно фрукты. Мы их не отдаем поставщикам.

А вот куда же отправляется подгнивающая провизия, в данном случае речь об овощах и фруктах, мы увидели сами. На одной из столичных свалок.

Николай Середич, рабочий по благоустройству:

Может, килограмм и 30 бывает из магазина привозят.

Видели бы подобные кадры во времена дефицита советские гурманы. Но картина совсем недавно явно была более аппетитной – вот пустая коробка из-под апельсинов, а вот очевидно лишь остатки, будто груши кто-то тщательно перебирал. Здесь уже привыкли к визитам относительно прилично одетых людей, мешками выносящих то, что плохо лежало на прилавках магазинов.

«Посетитель» свалки:

Их перебрать – нормальные апельсины есть. Есть и бракованные, на ящик штук 10 попадет – ящик уже бракуется.

И ведь понимает же, не медийный тяжеловес, что рискует отнюдь не позвоночником, а все равно несет и, вполне возможно, завтра попытается вам же продать… на пару тысяч дешевле возле метро или на бойком перекрестке. Сложно представить, что для семьи набрал десятки килограммов.

Ольга Глаз, заведующая кишечным отделением городской клинической инфекционной больницы Минска:

Честно говоря, вообще не могу представить. По-моему, это противоестественно. Грозит тем, что вы окажетесь в нашем отделении. И то, что у вас может выделиться та же сальмонелла или шигелла – не исключенный вариант.

А вот во Франции увидеть такой загнивающий пейзаж с недавних пор не получится. Там магазинам законодательно запретили выбрасывать продукты с истекающим сроком годности. Всю провизию на грани отныне нужно передавать благотворительным организациям.

Французы:

Людей, которые нуждаются и не располагают деньгами много, им это будет на пользу.

Я скажу то же самое. Поскольку это смешно – уничтожать еду, когда она может пригодиться голодным.

А вот что думает о такой идее н просто кулинар, а французский повар, обладающий звездой Мишлен.

Давид Шовак, шеф-повар ресторана:

Инициатива очень спорная. Я не сторонник таких новшеств, мне тяжело что-то ответить, потому как я не представляю, как можно употреблять в пищу несвежие продукты.

Зато отдельные магазины в Минске не только представляют, но и активно предлагают покупателям не то, что спорную продукцию – фрукты, на которые не может смотреть даже заведующая.

Сотрудник магазина – съемочная группа СТВ:

- Явно с плесенью грейпфрут. Как это может быть у вас?

- …

- Почему у вас гнилые фрукты?

- Трудно сказать, потому что приняли товар.

- А как вы его приняли?

- Я увидела и сниму.

- Могу еще апельсинчики показать!

Покупатели:

Денежки достаются нелегко. И покупать за свои честно заработанные отравленный товар, я считаю, неправильно.

В целях наживы – им нужны деньги. Деньги ставятся выше здоровья людей. Вот и все.

Под разговоры покупателей, торопясь, убирала апельсины, которые и в руки-то брать противно, не замечавшая гниль до нашего приезда, продавец. И сбивчиво оправдывалась заведующая, называя плесень на фруктах естественным процессом.

Екатерина Протько, заведующий магазином:

Спасибо за бдительность. В ящике поступает где-то, это естественный процесс. Если вам какие-то официальные комментарии нужны, обратитесь, пожалуйста, в офис.

Мы-то обратимся, напишем, из опыта, стопку писем, подождем неделю-другую, а потом, в лучшем случае, приедем на съемки в показательный магазин, отмытый и вычищенный от неэфирных продуктов. Да вот только покупатели подходят к прилавкам каждый день, и пока наша страна не планирует попробовать на вкус опыт Дании или Франции, владельцам торговых точек стоит почаще вспоминать, благодаря кому они получают прибыль. Учитывая, что только в Минске сотрудники санслужбы обнаружили просрочку почти в 50-ти магазинах. Реплика одного из посетителей супермаркета кажется скорее логичной, чем саркастической.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Вам попадались просроченные продукты?

Покупатель:

А я как-то внимание не обращаю.