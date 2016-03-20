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Вербное воскресенье отмечают католики Беларуси 20 марта

20 марта 2016 10:40
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Новости Беларуси. Сегодня, 20 марта, католические верующие по всей Беларуси отмечают Вербное воскресенье. Это праздник символизирует день входа Господня в Иерусалим и предваряет самую строгую неделю Великого Поста – Страстную седмицу.

С самого утра во всех католических костелах проходят праздничные богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, в этот день верующие освящают веточки вербы. Считается, что после окропления святой водой верба наделяет своего обладателя здоровьем, охраняет от несчастий весь следующий год.

# общество # Католики Беларуси

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