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Как повысят пенсионный возраст в странах Европы?

19 марта 2016 16:47
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Новости Беларуси. По-прежнему одной из самых обсуждаемых тем остается повышение пенсионного возраста.  Это вопрос, который затрагивает каждого белоруса. Впрочем, практика увеличения возраста выхода на заслуженный отдых -  мировая.

К примеру, соседняя Украина намерена постепенно повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет к 2021 году. По такой пенсионной стратегии на «повышение» идут и многие другие страны, в том числе европейские. Так, например, в Латвии и Литве повышать пенсионный возраст планируют и для мужчин, и для женщин до 65 лет, до 67 — в Великобритании и Польше. Активное обсуждение идет и в Соединенных Штатах Америки. Планку планируют поднять на четыре года — до 69 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пенсии

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