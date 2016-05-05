«Мы чувствуем себя не забытыми»: в Беларуси на известные военные песни сняли клипы с участием ветеранов

Новости Беларуси. Этим актерам зал аплодировал стоя еще до премьеры. 5 мая в Минске стали известны победители не совсем обычного музыкального соревнования. Это четыре десятка роликов, главными героями которых стали ветераны. Известные всем военный композиции они исполняли вместе с молодыми.

В музыкальных клипах, которые создавались в рамках проекта «Цветы Великой Победы», ветераны, дети, молодежь и белорусские медийные персоны исполнили «Катюшу», «Смуглянку», «Трех танкистов» и другие песни, которые напевали в те боевые годы.

Примечательно, что режиссерами и авторами сценариев стали не профессиональные клипмейкеры, а студенты и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Савченко, студент Белорусского государственного универститета культуры и искусств, автор сценария клипа:

Ветеранам действительно понравилось принимать участие в нашем клипе. На мой взгляд, это весьма важная задача, чтобы наше будущее поколение хотя бы на наших клипах смогло проникнуться и понять, что это весьма важный аспект в истории нашей страны.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Получилось так красиво и хорошо, что я удовлетворен, что с вами, молодыми, спел ту песню, которую мы пели в суровые годы войны. Мы сами чувствуем себя не забытыми.