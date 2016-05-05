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«Мы чувствуем себя не забытыми»: в Беларуси на известные военные песни сняли клипы с участием ветеранов

05 мая 2016 18:20
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Новости Беларуси. Этим актерам зал аплодировал стоя еще до премьеры. 5 мая в Минске  стали известны победители не совсем обычного музыкального соревнования. Это четыре десятка роликов, главными героями которых  стали ветераны. Известные всем военный композиции они исполняли вместе с молодыми.

В музыкальных клипах, которые создавались в рамках проекта «Цветы Великой Победы», ветераны, дети, молодежь и белорусские медийные персоны исполнили  «Катюшу», «Смуглянку», «Трех танкистов» и другие песни, которые напевали в те боевые годы. 

Примечательно, что режиссерами и авторами сценариев стали не профессиональные клипмейкеры, а  студенты и молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Савченко, студент Белорусского государственного универститета культуры и искусств, автор сценария клипа:
Ветеранам действительно понравилось принимать участие в нашем клипе. На мой взгляд, это весьма важная задача, чтобы наше будущее поколение хотя бы на наших клипах смогло проникнуться и понять, что это весьма важный аспект в истории нашей страны. 

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Получилось так красиво и хорошо, что я удовлетворен, что с вами, молодыми, спел ту песню, которую мы пели в суровые годы войны. Мы сами чувствуем себя не забытыми.

# общество # Ветеран войны # Юрий Чечукевич # Бронислав Карпенко

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