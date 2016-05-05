От фермера до управленца: как выдвигают делегатов на Всебелорусское народное собрание?

Новости Беларуси. В Минске полным ходом идет подготовка к еще одному не менее значимому событию в жизни страны – V Всебелорусскому народному собранию. Сегодня прошло третье заседание организационного комитета. Предстоящее народное вече объединит представителей всех ветвей власти, производства и бизнеса, науки, здравоохранения и культуры.

Напомним, Всебелорусское народное собрание начнется 22 июня. Это памятная дата – в нынешнем году мы отмечаем 75-летие начала Великой Отечественной. Поэтому высказаны предложения, чтобы в этот день делегаты посетили музей ВОВ, а в концертной программе звучали песни военных лет. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о масштабах события.

Поднятая вверх рука уполномоченного – голос за кандидатуру делегата на Всебелорусское народное собрание. Состав ВНС всегда подбирается самый широкий. Это не только управленцы. Здесь и рабочие, и фермеры, и кто угодно. Главное – быть специалистом своего дела, чувствовать, а лучше понимать проблемы страны. А также иметь предложения по их решению. Не только на местах, но и применительно ко всему государству.

Геннадий Герасименко, начальник управления организационно-кадровой работы Могилевского облисполкома:

На сегодняшний день проводится работа по избранию уполномоченных, которые и будут выбирать участников Всебелорусского народного собрания. До 23 мая мы должны провести все собрания уполномоченных и избрать 350 делегатов от области. Выбирать будут на альтернативной основе. Предлагать можно неограниченное число участников, но уполномоченные обязаны избрать согласно квотам определенное количество людей от каждого района.

Всебелорусское народное собрание можно сравнить с модным бизнес-термином «мозговой штурм». Правда, в масштабах целой страны. Ее представляют 2,5 тысячи людей – от шахтера до Президента. А результат их работы – программа развития Беларуси на 5 лет вперед.

Принцип выдвижения делегатов простой, хотя решения им надо принимать сложные. По всей республике проходят собрания уполномоченных. Это люди, которым организации и коллективы доверяют право назвать своих участников ВНС. Всебелорусское народное собрание – социальный срез всей республики. Вот поэтому журналисты называют это одним из важнейших событий.

Станислав Зась, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Это будет своего рода отчет власти перед народом за все то, что сделано, за то, что, может быть, не удалось выполнить. И, самое главное, нужно не просто подвести итоги, а определить задачи на будущее, над чем надо будет работать всей стране, чтобы нашу жизнь сделать лучше.

Большое видится на расстоянии, а итоги 5-леток – по их результатам. Это, как медали в спорте: достаточно взглянуть на статистику побед на олимпиадах и чемпионатах, чтобы увидеть сделанное за последние годы. Что посеешь, то и пожнешь. Кстати, о спорте.

Любовь Черкашина, заслуженный мастер спорта, тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:

Мне кажется, мы стали более эталонными в мире спорта. Уже никто не будет спрашивать, где эта страна – Беларусь, услышав фамилию Домрачева, Азаренко, Герасименя. В каких-то определенных кругах, если мы берем художественную гимнастику, конечно, все будут знать, что это одна из ведущих в мировом сообществе страна, которая всегда идет в тройке, всегда в лидерах.

Впрочем, главная тема пятого, да и любого Всебелорусского народного собрания – уровень жизни белорусов. Создать экономику знаний – конечно, долгосрочная цель. Но делать это предстоит стремительно. Хотя уже есть сферы, например, высокие технологии, в которых наша республика на слуху во всем мире – от создания мессенджеров до онлайн-игр. А Международный союз электросвязи недавно зачислил Беларусь в десятку лидеров по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Мы сегодня на 100 жителей по плотности широкополосного доступа, как и мобильного Интернета, так и фиксированного занимаем среднеевропейские показатели и лидирующие на рынке стран бывшего Советского Союза.

В апрельском Послании Президент говорил, что 2016 должен стать годом прорыва вперед. Главным образом в экономике. В июне, после Всебелорусского народного собрания, станет ясно, какой же должна стать вся предстоящая пятилетка, что за цели выберет страна, к каким горизонтам будущего устремится.