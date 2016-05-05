Зенитно-ракетный комплекс С-300 заступает на боевое дежурство в Полоцке

Новости Беларуси. На защите северных рубежей страны. Зенитный ракетный дивизион С-300 поступил на вооружение полоцких ракетчиков. Система способна увидеть цель на расстоянии 150 километров и уничтожить ее в считанные минуты. Причем неважно, баллистическая ракета это или беспилотник. Специалисты противовоздушной обороны уверяют: небо над Беларусью в надежных руках. И накануне Дня Победы в этом убедилась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в этом месяце Артем сменит солдатские сапоги на гражданские туфли. Но службу в армии не забудет никогда. Хотя бы потому, что ефрейтору оказали честь управлять радиолокатором подсвета цели – важной составляющей целого зенитного ракетного дивизиона С-300.

Артем Хрущев, механик-водитель 377 гвардейского зенитного ракетного полка:

Конечно, кайф. Такая большая машина. Не особо тяжело ездить – габариты чувствуются, не чувствуется, что вес большой сзади.

К охране северных рубежей страны комплекс С-300 приступает впервые. Однако аналогичные дивизионы уже охраняют небо вблизи границ с Польшей и Украиной.

Кирилл Казанцев, командир 377 гвардейского зенитного ракетного полка:

Небо – наше. Всегда! Практически в этом году 55-й год идет, как полк выполняет задачу боевого дежурства. Поэтому, я думаю, оно в надежных руках.

Система, пришедшая на смену менее современному оборудованию, способна обнаружить цель на расстоянии 150 километров и уничтожить летающий объект в радиусе 75-ти. Причем потребуется на это не более 2-х минут.

Александр Астраух, начальник управления зенитных ракетных войск ВВС и ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Данный комплекс позволяет вести борьбу как с современными, так и с перспективными средствами воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей.

Олег Двигалев, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Страна, в которой крепкая система противовоздушной обороны, это такой же сдерживающий фактор, как, допустим, наличие ядерного оружия в тех государствах, где оно есть. У нас есть система противовоздушной обороны. Она развита, она совершенствуется. Мы несем боевое дежурство, в том числе в составе Единой региональной системы противовоздушной обороны.

Зенитный ракетный дивизион С-300 в Полоцке – первый, заступивший на боевое дежурство в этом году. Еще три в 2016 поставят на вооружение в Полоцк, Гродно и Брест. Это стало возможным благодаря военно-тактическому сотрудничеству Беларуси и России. И это лишь один из примеров. А ведь высокий уровень военного партнерства способствует укреплению как коллективной, так и национальной безопасности двух стран.