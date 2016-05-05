Газета в авторитете: в День печати о тех, кто выпускает и кто читает бумажную прессу

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День печати. Традиционно 5 мая подводятся и итоги ежегодного конкурса «Золотое перо». Среди лауреатов журналисты, фотокорреспонденты и редакторы. Всего 14 победителей. Между тем, современное медийное поле Беларуси насчитывает более 900 журналов и почти 600 газет. Каково быть в печати в век высоких технологий и скоростного Интернета? Отечественную периодику полистала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ей по плечу в одиночку провести расследование и найти ответы на самые злободневные вопросы. Наталья, журналист со стажем, сегодня в числе лауреатов ежегодного конкурса «Золотое перо». Ее статьи – это всегда изюминка номера. Хороший слог и острота слова – изюм уже ее творчества.

Наталья Старченко, победитель республиканского творческого конкурса «Золотое перо»:

Для меня честь работать именно в газете. Печатное слово у нас на очень высоком уровне. Люди, которые работают в газете, очень сильно дорожат каждым словом. Как в поговорке: что написано пером, то не вырубишь и топором.

Благодаря слову выигрывались даже сражения. В годы Великой Отечественной войны именно периодика помогала поддерживать боевой дух солдат. Острая сатира, прямота и неподдельное желание освободить страну. За каждое слово журналисты ручались и несли ответственность перед читателем на фронте.

Периодику 40-х сменила послевоенная журналистика. А современное медийное поле Беларуси начало формироваться в 90-х.

Анастасия Винчо, СТВ:

Печатные станки сегодня не сравнить с их предшественниками. Если Гутенбергу требовалось на одну страницу несколько часов, то этому станку для такого же объема требуется меньше секунды. Только представьте: эта типография каждые сутки выпускает трехмиллионный тираж.

Печать не останавливается ни на минуту – цех работает в три смены. В газетной моде сегодня красочность и оригинальность верстки. Этот тренд по достоинству оценивают и читатели.

Общество:

В интернете все разбросано, можно запутаться, то здесь все конкретно, автор указан.

Мне нравится подача новостей. Но это не исключает того, что новости я смотрю еще и в Интернете.

А самые преданные поклонники печатной периодики газету выписывают. Так, Марина, почтальон в Шклове, доставляет свежую прессу в квартиры ежедневно.

Марина Битковская, почтальон Шкловского отделения почты:

В этой квартире живут дети – детские журналы выписывают. А здесь медицинский работник живет – раз в неделю приношу газету.

Тем не менее, из года в год тиражи газет падают. Примерно на 3-5 процентов. И это общемировая тенденция. В эпоху цифровых технологий наступает Интернет. Но есть то, что всемирная сеть не заменит никогда – это запах свежей прессы, шуршание страниц и доверие любимому бренду.