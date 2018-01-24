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Реконструкция гейзера «Столица» на площади Независимости начнётся в 2018 году

24 января 2018 16:14
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Новости Беларуси. Ярко и современно. Светодиодные купола украсят два городских фонтана. В 2018 году начнут реконструкцию гейзера «Столица» на площади Независимости. В чаше заменят трубопроводы и установят новые насадки для струй. Также заменят покрытие и добавят звуковое сопровождение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкция гейзера «Столица» на площади Независимости начнётся в 2018 году-1

Владимир Бабивский, главный инженер ПКУП «Минскзеленстрой»:
Особенностью этого фонтана должно стать то, что в зимний период предусматривается разработка переносной конструкции светового зимнего фонтана. У меня на столе вы видите возможные варианты. Такой конструкции зимнего фонтана в настоящий момент в Минске нет.

Реконструкция гейзера «Столица» на площади Независимости начнётся в 2018 году-3

  Преображение ожидает и фонтан «Амфитеатр» возле Дворца спорта: здесь также появится светодиодная конструкция в форме купола. Она оживит рукотворный гейзер, а струи будут играть в такт музыке. 

Реконструкция гейзера «Столица» на площади Независимости начнётся в 2018 году-5


 

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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