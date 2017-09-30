«Мы будем максимально похожи на себя настоящих»: телеканал «Столичное телевидение» переходит на вещание в формате HD

Телевидение по-прежнему важнейший источник информации для людей. Говоря «по-прежнему», имеем в виду бурное развитие «всемирной паутины». Существует заблуждение, что Интернет потеснит телекомпании.

На самом деле Интернет может быть еще одним способом распространения телепрограмм. Что и происходит параллельно с развитием новых форм вещания: каждый человек сегодня способен сообщить свою точку зрения, собирать и распространять новости, обладая всего лишь компьютером или смартфоном.

Классическое телевещание тоже осваивает новые технологии и поднимается на новые уровни. В понедельник 2 октября телекомпания СТВ ( «Столичное телевидение») станет первым национальным вещателем, распространяющим свои программы в формате «эйч-ди» или «аш-ди» ( кому как удобнее), то есть, первооткрывателем среди трех национальных телекомпаний на стезе телевидения высокой четкости.

Телеви́дение высо́кой чёткости (HD или HDTV, сокр. с англ. – «high definition television) – система телевидения с разрешающей способностью по вертикали и горизонтали, увеличенной примерно вдвое по сравнению со стандартной.

Алена Сырова, корреспондент:

Стандартная телекартинка, то есть та, которую мы видим сегодня на своих экранах, далека от идеальной. Переход в новый формат вещания дает возможность зрителям рассмотреть, казалось бы, незаметные, самые мелкие детали. А те, кто ежедневно работает над ее созданием, дал понять, что прямо пропорционально количество увеличившихся в 2 раза пикселей той работе и тем условиям, которые необходимо соблюсти, чтобы получить идеальный кадр.

Переход к новым высоким стандартам четкости сродни перевороту в технологиях телевещания. Подобная встряска была разве что в те времена, когда голубые экраны приобрели цветовую палитру. С приходом HD гамма стала более яркой, разнообразной и четкой. Но замена формата – весьма затратный процесс.

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы готовились к этому дню не один день, не одну неделю, не один месяц. Мы закупали новое оборудование, готовили кадры и их обучали. Мы сделали новое оформление, новую упаковку и новую студию.

В закупке оборудования СТВ ориентировалось на опыт коллег из США и Японии (ведь именно там и зародилось сверхчёткое телевидение). В Беларуси же из трех национальных каналов показать свой продукт зрителю в новом качестве решился пока только один. И сопутствующие изменения здесь, кажется, затронули каждый пазл в картинке телепроизводства.

Марина Климантович, гримёр ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы закупили новую косметику, специальную для работы в HD формате. Смысл в ней в том, что специальные микрочастицы не поглощают свет, а отражает его.

Ирина Ромбальская, телеведущая, пресс-секретарь ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы будем максимально-максимально похожи на себя настоящих, и зритель сможет рассмотреть каждый волосок, цвет глаз – всё, что угодно, вплоть до каких-то недостатков. Поэтому мы, как девушки, немного переживаем. Но зато очень радуемся тому, что теперь мы сможем носить определенную одежду, которую не могли носить ранее: это и полосочка, и клеточка.

Правда, рассмотреть подобные детали на ТВ-экранах можно будет только при выполнении некоторых условий: наличие телевизора с поддержкой HD и подключение к кабельному или спутниковому оператору. Всё потому, что аналоговое телевидение не приспособлено к новому формату, а на «цифру» вся страна полностью перейдет лишь в 2018 году. Но есть и другой вариант – смотреть СТВ в режиме онлайн. Уже сейчас в общем доступе ролики, снятые в формате HD.

Антон Мартыненко, телеведущий:

Я знаю, что очень многие мои коллеги реально беспокоятся из-за перехода телеканала СТВ на цифру. Якобы, их внешние недостатки будут еще больше видны. Коллеги, вы не того боитесь. Благодаря переходу на HD-вещание, видны будут не только ваши внешние особенности, но и внутренние, благодаря цифре будут понятно, хороший ли вы человек, вовремя ли вы платите алименты, вообще, любите ли вы телеканал СТВ. Ну а мне по идее придется попрощаться с кофе, говорят, от него реально желтеют зубы. А мне это не нужно.

Зрители, безусловно, оценят такую честность. Но профессионалы советуют: главное, не поддаваться эйфории.

Виктория Альшевская, режиссёр ЗАО «Столичное телевидение»:

Картинка, безусловно, яркая, сочная, на неё хочется смотреть, с ней хочется работать, но ни в коем случае нельзя терять бдительность и быть на стреме всегда. Любая мелочь, которая укроется от нашего взгляда, будет теперь видна.

Переход в HD-формат в эру стремительного развития сегодня – рубеж, который мы преодолели. Следующий виток – в 4 раза более четкая картинка. И это, видимо, уже не за горами, ведь 60% нового оборудования уже готово вещать в формате 4К.