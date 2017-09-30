Память погибших в Афганистане советских солдат и офицеров почтили сегодня на Острове мужества и скорби в Минске

Новости Беларуси. Память погибших в Афганистане советских солдат и офицеров почтили сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Острове мужества и скорби прошел торжественный митинг по случаю юбилея 70 мотострелковой бригады.

Возложить цветы к памятнику и вспомнить о подвиге воинов собрались члены ассоциации молодежных советников Афганистана, ветераны боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, представители власти и общественных организаций, зарубежные гости.

Виктор Лазебник, бывший военный советник в Караганде:

Хорошие воспоминания о той службе, о той дружбе. Конечно, она была связана с большущими опасностями. Мы теряли, мы хоронили, мы отправляли, как я сказал. Но дружба осталась вечной.

Александр Казаков, ветеран Кандагарской бригады:

Слов нет, все классно. Хочется повидаться, с кем вместе служил, с кем воевал вместе, с кем делили и патроны, и хлеб. Игорь Литвинский, воин-интернационалист:

Благодаря вот этим встречам, мы узнаем, вспоминаем.

Участники акции также получили возможность пообщается с руководством Минской области. На встрече ещё раз вспомнили боевой путь гвардейской бригады, бойцы которой мужественно исполняли интернациональный долг.

Сергей Ладышев, начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Миноблисполкома:

Эти встречи в ассоциации проходят регулярно. Место встречи они определяют, исходя из своих возможностей, но так получилось, что в этом году они единогласно приняли решение – приехать в Беларусь.

Сергей Трусов, председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:

В первую очередь это общение, потому что к большому сожалению каждый год уходят и уходят люди. Мы общаемся между собой, смотрим, что необходимо, где и как помочь в первую очередь нашим ребятам, все кто были в Афганистане.