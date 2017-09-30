Они долго добивались, чтобы коммунальщики навели порядок во дворе: как прямые линии помогли решить проблему жителей одной из пятиэтажек Могилёва?

Новости Беларуси. Диалог без посредников. В Беларуси традиционные прямые телефонные линии прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так в Могилевский горисполком поступило более 20 телефонных обращений. В оперативном решении своего вопроса смогли убедиться жители этой пятиэтажки. Несколько месяцев они добивались от коммунальщиков, чтобы те помогли навести порядок во дворе. Рядом с домом находятся магазины. Коробки и упаковка выбрасывались прямо у подъездов. Ещё одна напасть – в подвал, где хранятся вещи жильцов, из-за нашествия блох было не зайти. Проблему решили. У дома установили дополнительные контейнеры, а в подвале произвели дезинфекцию.

Вера Чернякова, житель дома Могилёва:

Сейчас навели порядок, убрали. Например, я не против, все нормально.

Антонина Гребенникова, житель Могилёва:

Помог случай. В газете увидела объявление – позвони и спроси. Позвонили и спросили.

Александр Потёмкин, первый заместитель председателя Могилёвского горисполкома:

Проведение прямых линий – очень здорово помогает жителям Могилева иногда очень оперативно решить вопрос, а иногда вопросы решаются в течение недели-двух. В основном вопросы, которые поступают на прямую линия касаются жилищно-коммунального хозяйства. По звонкам организуется выезд на место с заявителем с участием всех заинтересованных служб для того, чтобы по существу рассмотреть и решить тот или иной вопрос.