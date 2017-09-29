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Две масштабные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в эти выходные в Минске: где и до скольки

29 сентября 2017 20:29
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Новости Беларуси. Витамины прямо с поля. Сразу две масштабные сельскохозяйственные ярмарки пройдут 30 сентября и 1 октября в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Две масштабные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в эти выходные в Минске: где и до скольки-1

Покупателей ждут с 9 до 16 возле «Чижовка-Арены» и Дворца спорта. На Ташкентскую свою продукцию привезут фермеры и производители Гомельской области. А на проспекте Победителей минчанам предложат овощи-фрукты, мясо-молочную продукцию, рыбу, выпечку и саженцы со всей страны.

Ярмарки будут работать и в микрорайонах. Пенсионерам с доставкой овощей поможет социальная служба и молодёжь.

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске

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