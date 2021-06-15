МВД выдало 700 виз иностранцам, застрявшим в Минске из-за «закрытого» неба

Из-за того, что ряд стран Евросоюза прекратили авиасообщение с Беларусью, у прибывших в страну по безвизу возникли определенные сложности. По правилам они должны пересекать пункт пропуска госграницы в Национальном аэропорту «Минск» и возвращаться на родину воздушным путем. Заложниками ситуации решено выдать выездные белорусские визы. Больше всего за ними обратилось граждан Литвы, Польши и Германии.