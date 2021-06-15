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МВД выдало 700 виз иностранцам, застрявшим в Минске из-за «закрытого» неба

15 июня 2021 17:44
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Новости Беларуси. Из-за «закрытого» неба МВД выдало 700 виз иностранцам, застрявшим в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД выдало 700 виз иностранцам, застрявшим в Минске из-за «закрытого» неба-1

Из-за того, что ряд стран Евросоюза прекратили авиасообщение с Беларусью, у прибывших в страну по безвизу возникли определенные сложности. По правилам они должны пересекать пункт пропуска госграницы в Национальном аэропорту «Минск» и возвращаться на родину воздушным путем. Заложниками ситуации решено выдать выездные белорусские визы. Больше всего за ними обратилось граждан Литвы, Польши и Германии.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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