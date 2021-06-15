Ігар Марзалюк: у польскай палітычнай традыцыі сфарміраваліся дзве пазіцыі па беларускім пытанні

Новости Беларуси. Проект «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Марзалюк, как всегда, об истории, белорусском народе и его суверенитете.
Новости Беларуси. Проект «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Марзалюк, как всегда, об истории, белорусском народе и его суверенитете.
Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Ці былі беларусы роўнымі грамадзянамі ў Рэчы Паспалітай Польскай с палякамі? Польскі прэзідэнт Анджэй Дуда пра гэта забыўся расказаць. Што ж, дапаможам усім цікаўным.
У польскай палітычнай традыцыі і перад, і на працягу Першай сусветнай вайны сфарміраваліся дзве пазіцыі па беларускім пытанні. Першая знайшла адлюстраванне ў дакументах Польскай сацыялістычнай партыі, да якой належаў Юзаф Пілсудскі. Дзе дэкларавалася неабходнасць стварэння і аднаўлення дзяржавы ў межах 1772 года на федэратыўных пачатках. Лічылася, што гэта будзе непаўнавартасная федэрацыя Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны, але гэты дэкларатыўны праект так і не стаўся рэальнасцю.
Другі варыянт, які быў рэалізаваны пасля адраджэння польскай дзяржавы. Гэта праграма польскіх нацыянальных дэмакратаў – эндэкаў. Ідэолагам польскіх радыкальных нацыяналістаў быў Раман Дмоўскі, які лічыў, што будучыня Беларусі, гэта падзел яе паміж палякамі і Расіяй.
Падрабязней у відэаматэрыяле.