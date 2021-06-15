Прямой эфир

Ігар Марзалюк: у польскай палітычнай традыцыі сфарміраваліся дзве пазіцыі па беларускім пытанні

15 июня 2021 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проект «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, как всегда, об истории, белорусском народе и его суверенитете.

Ігар Марзалюк: у польскай палітычнай традыцыі сфарміраваліся дзве пазіцыі па беларускім пытанні-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Ці былі беларусы роўнымі грамадзянамі ў Рэчы Паспалітай Польскай с палякамі? Польскі прэзідэнт Анджэй Дуда пра гэта забыўся расказаць. Што ж, дапаможам усім цікаўным.

Ігар Марзалюк: у польскай палітычнай традыцыі сфарміраваліся дзве пазіцыі па беларускім пытанні-4

У польскай палітычнай традыцыі і перад, і на працягу Першай сусветнай вайны сфарміраваліся дзве пазіцыі па беларускім пытанні. Першая знайшла адлюстраванне ў дакументах Польскай сацыялістычнай партыі, да якой належаў Юзаф Пілсудскі. Дзе дэкларавалася неабходнасць стварэння і аднаўлення дзяржавы ў межах 1772 года на федэратыўных пачатках. Лічылася, што гэта будзе непаўнавартасная федэрацыя Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны, але гэты дэкларатыўны праект так і не стаўся рэальнасцю.

Ігар Марзалюк: у польскай палітычнай традыцыі сфарміраваліся дзве пазіцыі па беларускім пытанні-7

Другі варыянт, які быў рэалізаваны пасля адраджэння польскай дзяржавы. Гэта праграма польскіх нацыянальных дэмакратаў – эндэкаў. Ідэолагам польскіх радыкальных нацыяналістаў быў Раман Дмоўскі, які лічыў, што будучыня Беларусі, гэта падзел яе паміж палякамі і Расіяй.

Падрабязней у відэаматэрыяле.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Юзеф Пилсудский # Роман Дмовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Протасевич о следах на руках: это от стяжек, которые на меня надели во время задержания
15 июня 2021 17:23

Роман Протасевич о следах на руках: это от стяжек, которые на меня надели во время задержания

Политолог Владимир Киреев: стоит опасаться польской политики, потому что сейчас это мягкая интеграция
15 июня 2021 16:24

Политолог Владимир Киреев: стоит опасаться польской политики, потому что сейчас это мягкая интеграция

Исследуют природу и составляют поделки из вторсырья. Рассказываем, как дети отдыхают в лагере с экологической направленностью
15 июня 2021 16:22

Исследуют природу и составляют поделки из вторсырья. Рассказываем, как дети отдыхают в лагере с экологической направленностью