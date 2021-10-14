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МВД установило личности почти всех администраторов экстремистских Telegram-каналов и чатов

14 октября 2021 20:18
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Новости Беларуси. 14 октября в Министерстве внутренних дел прокомментировали Постановление «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписчикам экстремистских Telegram-каналов грозит до 7 лет лишения свободы – подробнее здесь.

В ведомстве отметили, что установление личностей администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов практически завершено.

Привлечение участников к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого и собранных доказательств.

# Интернет # общество

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