МВД установило личности почти всех администраторов экстремистских Telegram-каналов и чатов

Новости Беларуси. 14 октября в Министерстве внутренних дел прокомментировали Постановление «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписчикам экстремистских Telegram-каналов грозит до 7 лет лишения свободы – подробнее здесь.

В ведомстве отметили, что установление личностей администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов практически завершено.