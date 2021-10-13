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Подписчикам экстремистских Telegram-каналов грозит до 7 лет лишения свободы

13 октября 2021 15:54
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Новости Беларуси. На фоне откровенно недружественного поведения со стороны западных соседей Беларусь вынуждена усиливать меры противостояния агрессивным гибридным атакам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подписчикам экстремистских Telegram-каналов грозит до 7 лет лишения свободы-1

Одной из них стало новое постановление Совета министров о противодействии экстремизму и реабилитации нацизма. Согласно документу, подписчиков запрещенных Telegram-каналов будут приравнивать к участникам экстремистского формирования. А это до 7 лет лишения свободы. В связи с этим правоохранители предупреждают: даже подписка на радикальные соцсети влечет уголовную ответственность.  

# Уголовное законодательство # общество # Фотофакт

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