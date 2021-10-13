Подписчикам экстремистских Telegram-каналов грозит до 7 лет лишения свободы

Одной из них стало новое постановление Совета министров о противодействии экстремизму и реабилитации нацизма. Согласно документу, подписчиков запрещенных Telegram-каналов будут приравнивать к участникам экстремистского формирования. А это до 7 лет лишения свободы. В связи с этим правоохранители предупреждают: даже подписка на радикальные соцсети влечет уголовную ответственность.