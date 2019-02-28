«Современное искусство Беларуси. Владимир Прокопцов». Документальный проект представят 28 февраля в Национальном художественном музее

Олег Лукашевич, автор и режиссёр проекта «Современное искусство Беларуси»: Сегодня состоится презентация, она пройдет в рамках 80-летнего юбилея Национального художественного музея. В рамках этого мероприятия будет показан фильм «Современное искусство Беларуси. Владимир Прокопцов». Это как продолжение цикла, который мы начали два года назад. Более 10 фильмов мы сделали о наших современниках, художниках. И помимо самого фильма, будет такая мини-выставка работ фондов Национального художественного музея, всех героев наших фильмов.

Какая основная идея заложена в ваш проект?

Александр Алексеев, автор и режиссёр проекта «Современное искусство Беларуси»:

Тут хотелось сказать, что время не стоит на месте и страна должна знать своих героев. Почему? Потому что именно культура является мерилом того, насколько общество является развитым, интересным, насколько оно, действительно, может представить интерес для мирового сообщества. Мы столкнулись с такой проблемой, что современная молодёжь, современная публика, вообще, не знает о своей культуре.

Олег Лукашевич:

Если говорить о наших современниках, то мы, конечно, затронули ныне живущих людей, то есть с теми, кто жил и с кем мы записали интервью. Основная цель была: записать интервью с героем, убедить его, чтобы он раскрылся, и через его творчество он сделал такой портрет. Уникальность, может быть, этого проекта ещё и в том, что мы застали народного художника Беларуси Анатолия Барановского и художника Владимира Кожуха, которых уже, к сожалению, нет среди нас. Но есть такое документальное свидетельство, которое останется на долгое время и, благодаря вот этим фильмам, будущее поколение будет знакомиться с такими прекрасными и замечательными художниками, которые прославляют нашу страну.