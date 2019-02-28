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«Больше, чем милиционер». Анонс специального репортажа на СТВ

28 февраля 2019 08:13
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник готовятся отметить белорусские правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ко Дню милиции СТВ готовит очередную серию специального репортажа. Наши корреспонденты расскажут о продолжателях дела майора Анискина, о том, как современные сельские участковые работают на упреждение преступлений. Съемочная группа телеканала целый день провела с людьми в погонах и увидела все стороны деревенской жизни.

Итак, новую серию специального репортажа смотрите 28 февраля в 20.30 на СТВ.

«Больше, чем милиционер». Анонс специального репортажа на СТВ-1

«Больше, чем милиционер». Анонс специального репортажа на СТВ-3

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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