МВД: правопорядок в ходе электоральной кампании был обеспечен
Правопорядок и общественная безопасность в стране в ходе избирательной кампании обеспечены. О том, чтобы процесс прошел без эксцессов, позаботились сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации. В период досрочного голосования и в основной день выборов правоохранители несли службу в усиленном варианте. Была развернута работа оперативно-ситуационных штабов всех уровней. Участки находились под круглосуточной охраной.
Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Осуществлялось сопровождение транспортных средств при перевозке бюллетеней, а также членов комиссий во время голосования по месту жительства. Содействие в обеспечении правопорядка осуществляли члены добровольных дружин и представители ветеранских организаций органов внутренних дел и внутренних войск. Правопорядок и общественная безопасность в стране обеспечены.
Грубых нарушений не допущено, оперативная обстановка находится под контролем милиции.