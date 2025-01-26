МВД: правопорядок в ходе электоральной кампании был обеспечен

Правопорядок и общественная безопасность в стране в ходе избирательной кампании обеспечены. О том, чтобы процесс прошел без эксцессов, позаботились сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации. В период досрочного голосования и в основной день выборов правоохранители несли службу в усиленном варианте. Была развернута работа оперативно-ситуационных штабов всех уровней. Участки находились под круглосуточной охраной.