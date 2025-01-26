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МВД: правопорядок в ходе электоральной кампании был обеспечен

26 января 2025 20:07
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Правопорядок и общественная безопасность в стране в ходе избирательной кампании обеспечены. О том, чтобы процесс прошел без эксцессов, позаботились сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: правопорядок в ходе электоральной кампании был обеспечен-2

На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации. В период досрочного голосования и в основной день выборов правоохранители несли службу в усиленном варианте. Была развернута работа оперативно-ситуационных штабов всех уровней. Участки находились под круглосуточной охраной.

МВД: правопорядок в ходе электоральной кампании был обеспечен-4

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Осуществлялось сопровождение транспортных средств при перевозке бюллетеней, а также членов комиссий во время голосования по месту жительства. Содействие в обеспечении правопорядка осуществляли члены добровольных дружин и представители ветеранских организаций органов внутренних дел и внутренних войск. Правопорядок и общественная безопасность в стране обеспечены.

Грубых нарушений не допущено, оперативная обстановка находится под контролем милиции.

# Юрий Назаренко # МВД Беларуси

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