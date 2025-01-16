МВД переходит на усиленный вариант несения службы с 20 января

Обеспечение общественной безопасности в период проведения Президентских выборов – задача номер один для белорусских правоохранителей. С 20 января МВД переходит на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы оперативно среагировать на любые нарушения порядка, милиционеры будут дежурить на всех избирательных участках круглосуточно. Кроме того, к началу досрочного голосования все объекты оборудуют системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации. Будет задействована и республиканская система мониторинга общественной безопасности. С ее помощью правоохранители смогут не просто отслеживать оперативную обстановку в режиме реального времени, но и идентифицировать личность нарушителя.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:

Особое внимание было уделено обследованию избирательных участков. Мы предусмотрели на прилегающей территории и в единой дислокации дополнительные патрули, группы быстрого реагирования – в полной экипировке с автоматическим оружием. Кроме того, проведены необходимые тренировки личного состава, а также командно-штабные учения, на которых мы отработали различные алгоритмы с учетом опыта электоральной кампании 2020 года.