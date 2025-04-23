Детские оздоровительные лагеря готовятся к сезону. Чем порадует отдых юных белорусов в 2025-м?

Сменить обстановку, поправить здоровье, завести новых друзей, развить свои таланты и получить незабываемые впечатления – это далеко не все, что могут приобрести маленькие белорусы в детских оздоровительных лагерях. Воспоминания на всю жизнь точно гарантированы, а вот чтобы они были приятными, должны побеспокоиться взрослые. Как в стране идет подготовка к летнему сезону, рассказал наш гость.

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Как быстро летит время. Буквально недавно совсем мы подводили на городской конференции итоги прошлогодней летней оздоровительной кампании. Вот уже вовсю действительно идет подготовка к новому летнему сезону. Я скажу так, что летняя оздоровительная кампания – это зона особого внимания и общественности, и руководства нашего города. Популярность наших детских воспитательно-оздоровительных лагерей растет. Действительно, у деток пользуется спросом. Это обязывает нас, кто причастен к развитию лагерей и так далее, не только улучшать техническую базу, но и развивать программное обеспечение, чтобы отдых был запоминающимся. Подготовка началась еще с прошлого года.

Будет у нас в Минске работать более 700 лагерей различных типов. Но основная ставка, как всегда, делается на наших 29 загородных воспитательно-оздоровительных лагерей на 8 112 мест в одну смену. Мы планируем во всех лагерях оздоровить более 78 тысяч, причем 53,5 % – это с круглосуточным пребыванием, а это действительно очень важно, потому что именно основной оздоровительный эффект дети получают, когда отдыхают за городом.