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«Поезжай в свою Беларусь и там качай свои права». Беглые оппозиционеры жалуются на дискриминацию в Польше

26 марта 2021 11:53
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Новости Беларуси. «Поезжай в свою Беларусь и там качай свои права». Приблизительно таким девизом ответили польские правоохранители на несанкционированные выходки наших беглых сограждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, накануне они заработали штрафы.

«Поезжай в свою Беларусь и там качай свои права». Беглые оппозиционеры жалуются на дискриминацию в Польше-1

Я считаю, что к белорусам вообще дискриминационное отношение. Потому что «Едь в свою Беларусь и качай свои права». Это неправильно вообще, это недемократично.

«Поезжай в свою Беларусь и там качай свои права». Беглые оппозиционеры жалуются на дискриминацию в Польше-4

К ответственности привлекли и организатора, и участников хождений по варшавским улицам. Обошлось им это соответственно в 200 и в 50 злотых.

# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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