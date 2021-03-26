«Поезжай в свою Беларусь и там качай свои права». Беглые оппозиционеры жалуются на дискриминацию в Польше

Новости Беларуси. «Поезжай в свою Беларусь и там качай свои права». Приблизительно таким девизом ответили польские правоохранители на несанкционированные выходки наших беглых сограждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, накануне они заработали штрафы.

Я считаю, что к белорусам вообще дискриминационное отношение. Потому что «Едь в свою Беларусь и качай свои права». Это неправильно вообще, это недемократично.