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Генпрокуратура: за дестабилизацию работы ж/д транспорта возбуждено 97 уголовных дел

26 марта 2021 11:26
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Новости Беларуси. 97 уголовных дел по факту умышленного блокирования работы железнодорожного транспорта возбуждено в Беларуси. Из них четыре квалифицированы как акт терроризма и угроза его совершения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура: за дестабилизацию работы ж/д транспорта возбуждено 97 уголовных дел-1

На противоправные поступки прошлой осени подталкивают деструктивные Telegram-каналы, в которых размещаются конкретные инструкции к действию.

На данный момент прокуратурой уже направлены в суды для рассмотрения уголовные дела в отношении 13 человек. Практически во всех случаях к обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По остальным делам еще проводятся процессуальные действия.

# Прокуратура Беларуси # общество # Фотофакт

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