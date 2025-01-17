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МВД: милиция обеспечит безопасность во время проведения выборов Президента Беларуси

17 января 2025 06:34
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Министерство внутренних дел готово обеспечить безопасность во время проведения выборов Президента Беларуси. Все избирательные участки обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации, будут взяты под круглосуточную охрану, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: милиция обеспечит безопасность во время проведения выборов Президента Беларуси-2

Министр внутренних дел Иван Кубраков провел инструктаж столичной милиции. Начальник ГУВД Мингорисполкома, руководители милиции общественной безопасности и представители смежных силовых структур доложили главе ведомства о готовности обеспечить правопорядок в местах проведения голосования и не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации в период выборов. 

С понедельника, 20 января, органы внутренних дел и внутренние войска переводятся на усиленный вариант несения службы. В период голосования милиционерам окажут содействие добровольные дружины, ветераны ОВД и курсанты ведомственных учреждений образования. Для мгновенного реагирования на любые вызовы в ГУВД развернется оперативно-ситуационный штаб, будет задействован ресурс Центра мониторинга общественной безопасности.

# МВД Республики Беларусь # Выборы в Беларуси

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