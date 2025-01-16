Авдонин: сейчас для Беларуси важно не произвести, а продать продукцию

Алексей Авдонин, политико-экономический обозреватель:

Обратите внимание, президент ключевое внимание уделял теме: это комплектующие наши, мы сами производим, что мы сами производим, какой уровень локализации. О чем мы уже с вами говорили в первой части, о том, что важно не просто быть сборочным производством, а по максимуму вовлекать предприятия наши по всей Беларуси в этот производственный процесс, потому что «МотоВело» или МТЗ – это кластеры, огромные кластеры, и, естественно, к этим кластерам надо подсоединять малый и средний бизнес, который бы занимался не купи-продай товары ширпотреба или оказанием услуг, как вы там правильно сказали: подстригал или барбершоп организовывал и говорил: бог ты мой, это же прорыв, прорыв. Никакого прорыва нет!

Прорыв есть только тогда, когда происходит научно-техническая революция, когда внедряются совершенно новые способы генерации энергии, и из этой энергии появляются новые способы осуществления движения. Все человечество на протяжении последних 400 лет борется только за одно: как добыть дешевую электроэнергию и обеспечить быстрое перемещение из точки А в точку Б. Больше ничего. Поэтому наша задача предельно простая. Сканировать поведение ключевых конкурентов, ключевых игроков этого рынка. Это американцев, европейцев, японцев, корейцев. Перенимать самый передовой опыт не просто производства, важно не произвести, важно продать продукцию. Продать – главное. Поэтому надо технологии не только производства, но и технологии управления продаж. Главное – произвести и продать.