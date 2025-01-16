Авдонин: народ понимает, что Батька – это гарант стабильности на территории Беларуси

Григорий Азаренок, СТВ:

На диалогах в площадках, когда мы обсуждали референдум и когда мы ездили, люди и спрашивали: а зачем два срока опять ограничивать, а зачем вообще… Батька есть и хай бы был, и все.

Алексей Авдонин, политико-экономический обозреватель:

Почему такое предельное доверие к нашему Президенту? Это связано с тем, что Президент работает на интересы народа. И народ это чувствует, внутри чувствует и понимает. Президент не предаст и не продаст. И как результат, естественно, зачем нам какие-то новые лидеры, которые историей не проверены. И вы, наверное, подтвердите, Григорий, что когда мы встречаемся с трудовыми коллективами в регионах разных, вот чувствуется всегда один ключевой вопрос: как нам по-максимуму поддержать и сохранить Лукашенко? Сохранить даже с точки зрения здоровья, с точки зрения того, чтобы наш Президент, как настоящий Батька, прожил и управлял гораздо дольше. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что Батька – это гарант стабильности у нас на территории Республики Беларусь. И стабильности не только внутри, но и отношения других стран, ключевых игроков мировой политики к нам, к Беларуси, как к суверенному государству.