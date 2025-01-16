Максим Рыженков: в Беларуси нет людей, брошенных государством

Встреча прошла под знаком благотворительного марафона «От всей души». Гостей здесь принимали действительно душевно. В подарок учреждению для поддержания высокого уровня жизни – техника, бытовые вещи, предметы для занятия хобби и ремеслами. А подопечные пансионата известны своей любовью к творчеству.

В Беларуси нет людей, брошенных государством. Это подчеркнул министр иностранных дел во время посещения социального пансионата «Гармония», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские дипломаты всегда активно общаются и охотно чествуют людей золотого возраста. Теперь же к ним присоединились представители 35 зарубежных дипмиссий и иностранных организаций, работающих в Минске. С их участием было собрано около 150 коробок и пакетов с подарками.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Президент наш всегда говорит: у нас людей ничьих или людей, брошенных государством, нет. Поэтому, конечно, для нас важно, для всех важно, каждому важно быть в нашем обществе и помогать каждому человеку, который нуждается в поддержке, в опеке, в какой-то помощи. Потому что что-то есть в душе, которая говорит, что надо задавать себе периодически вопрос, что ты делаешь для Родины, что ты делаешь для общества. Не быть простым потребителем, а быть человеком, который вместе с другими создает по крупицам то, что нас окружает и зовется гордо Республика Беларусь.

Максим Рыженков добавил, что каждый белорус должен поддерживать тех, кто нуждается в помощи и заботе, чтобы способствовать укреплению страны.