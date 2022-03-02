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Игорь Петришенко: наше образование ценится, к нам приезжают обучаться

02 марта 2022 11:29
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Новости Беларуси. Повысить привлекательность рабочих специальностей. В том числе об этом говорили на итоговой коллегии Министерства образования, которая прошла 2 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Беларусь интегрирована в международные образовательные платформы. По результатам прошлогодних исследований, мы входим в топ ведущих стран мира, что позволяет работать в том числе на экспорт образовательных услуг.

Игорь Петришенко: наше образование ценится, к нам приезжают обучаться-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы по экспорту только образовательных услуг по прошлому году вышли на параметры почти 100 миллионов американских долларов, то есть наше образование ценится, к нам приезжают обучаться. Поэтому мы развиваем и профессиональное образование. Поэтому эти все элементы будут востребованы и мы будут готовить именно кадры из дружественных Беларуси стран.

Напомним, сегодня тесно развито сотрудничество с российскими коллегами. В ближайшее время планируется совместная коллегия. По словам министра образования Беларуси, сейчас создаются единое образовательное пространство, платформа и контент.

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# Образование в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Андрей Иванец # Фотофакт

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