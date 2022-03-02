Игорь Петришенко: наше образование ценится, к нам приезжают обучаться

Новости Беларуси. Повысить привлекательность рабочих специальностей. В том числе об этом говорили на итоговой коллегии Министерства образования, которая прошла 2 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Беларусь интегрирована в международные образовательные платформы. По результатам прошлогодних исследований, мы входим в топ ведущих стран мира, что позволяет работать в том числе на экспорт образовательных услуг.