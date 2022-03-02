Андрей Иванец: педагог – высокое звание, этот человек должен занимать достойное место в обществе

Новости Беларуси. Повысить привлекательность рабочих специальностей. В том числе об этом говорили на итоговой коллегии Министерства образования, которая прошла 2 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год начался с обновления Кодекса об образовании. Изменились и правила вступительных кампаний. Теперь, имея базовый диплом об окончании девяти классов, без экзаменов учащиеся могут поступить в профессионально-техническое или среднее специальное учреждения. Кроме того, коллегия детально рассмотрела вопросы развития высшей школы и внедрения современных технологий не только в образовательный процесс, но и в реальный сектор экономики. Все, о чем сегодня говорили, затрагивает интересы более 3 миллионов учащихся и 415 тысяч преподавателей.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

На каждом уровне системы нашего образования сегодня есть и успехи, но в то же время есть определенные вопросы, проблемы. Целый ряд вопросов, которые связаны с престижем педагогов. Мы обязательно в этом году вернемся и уже к этому вопросу вернулись, к принятию так называемого этического кодекса педагога. Мы должны понимать, что сегодня педагог – это высокое звание, и этот человек должен занимать достойное место в обществе. У него есть не только обязанности перед учащимися, родителями, соответственно, в целом обществом. И у каждого из нас есть соответствующие обязанности по отношению к педагогу. Мы должны относиться уважительно, бережно, потому что это те люди, которые воспитывают наших детей и в целом нашу страну.

Напомним, сегодня тесно развито сотрудничество с российскими коллегами. В ближайшее время планируется совместная коллегия. По словам министра образования Беларуси, сейчас создается единое образовательное пространство, платформа и контент.