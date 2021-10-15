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В минских роддомах поздравят женщин, родивших малышей в День матери

15 октября 2021 06:52
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Новости Беларуси. Неделю матери продолжают отмечать в стране. Традиционно в Беларуси в это время проходят многочисленные акции в честь самого теплого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В минских роддомах поздравят женщин, родивших малышей в День матери-1

Так, накануне, 14 октября, слова особой признательности и любви прозвучали в адрес тех, кто вкладывает лучшее в своих детей и воспитывает подрастающее поколение.  

В минских роддомах поздравят женщин, родивших малышей в День матери-4

15 октября особые слова благодарности услышат женщины, которые буквально вчера, в такой значимый день, стали мамами. В столичных родильных домах пройдет городская акция «Мамой быть!»  

# Дети и родители # общество # Фотофакт

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