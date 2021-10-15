В минских роддомах поздравят женщин, родивших малышей в День матери

Новости Беларуси. Неделю матери продолжают отмечать в стране. Традиционно в Беларуси в это время проходят многочисленные акции в честь самого теплого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, накануне, 14 октября, слова особой признательности и любви прозвучали в адрес тех, кто вкладывает лучшее в своих детей и воспитывает подрастающее поколение.