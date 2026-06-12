МВД Беларуси обеспечит безопасность на выпускных вечерах

Выпускные вечера пройдут 12 июня во всех школах и гимназиях. В новом статусе свой первый рассвет встретят вчерашние 11-классники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повсеместно к этому событию готовятся с особым трепетом. Спектр эмоций широк: от горечи расставания с учителями и одноклассниками до предвкушения чего-то совершенно нового. Впереди вся ответственность уже взрослой, самостоятельной жизни. Перед выпускными вечерами всегда ведется серьезная подготовка. Каждое учреждение образования разрабатывает свой сценарий. В профильном министерстве напомнили, что праздничные мероприятия с вручением аттестатов проводятся только на базе школ. О том, чтобы все прошло спокойно, позаботятся органы внутренних дел.

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

В каждой школе и на прилегающих к ним территориям организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушения ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного автотранспорта.

После официальной части пройдут культурные программы. В МВД напоминают: распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения – административное нарушение. Несовершеннолетним до 16 лет нельзя находиться на улице ночью без взрослых. И главное – бдительность. При обнаружении подозрительных предметов или противоправных действий необходимо сразу сообщить ближайшему наряду милиции или по номеру 102.