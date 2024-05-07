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МВД Беларуси 9 Мая возьмёт под особый контроль места массового отдыха

07 мая 2024 13:57
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День Победы в Беларуси встретят с должным размахом, по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Только в Минске их запланировано более 25. Обеспечивать безопасность граждан в этот день будут сотрудники МВД. Локации, где будут организованы гулянья, возьмут под особый контроль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Беларуси 9 Мая возьмёт под особый контроль места массового отдыха-1

Пройти к местам проведения мероприятий можно будет только после личного досмотра. Для удобства граждан предусмотрели дополнительные КПП, которыми смогут воспользоваться ветераны, инвалиды, беременные женщины и семьи с детьми. Перед каждым пунктом разместят информационный стенд с перечнем запрещенных предметов.

МВД Беларуси 9 Мая возьмёт под особый контроль места массового отдыха-4

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Министерством внутренних дел в пределах компетенции осуществляется необходимая подготовительная работа по обеспечению общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий. Для выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел, реализуется комплекс необходимых мер. Традиционно все места проведения мероприятий будут взяты под наш контроль, предварительно осмотрены саперно-пиротехническими группами, а также оборудованы контрольно-пропускными пунктами. Органы внутренних дел готовы к обеспечению общественной безопасности граждан во время празднования Дня Победы, личный состав нацелен на оказание всесторонней помощи гражданам.

На усиленный режим работы 9 Мая перейдут и спасатели. На дежурство выйдут более 3,5 тысячи сотрудников МЧС. Также задействуют более 120 единиц техники с боевыми расчетами и около 700 работников нарядов и дозоров. Будут дежурить у праздничных локаций и медики. Только в Минске более 40 бригад.

# Милиция Беларуси # общество # Сергей Мирончик

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