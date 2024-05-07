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Андрей Швед: Беларусь в годы войны пережила все формы геноцида, известные человечеству

07 мая 2024 13:47
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«Беларусь помнит. Помним каждого». К республиканской акции, которая охватила всю страну, присоединились сотрудники Генеральной прокуратуры во главе с руководством, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед: Беларусь в годы войны пережила все формы геноцида, известные человечеству-1

Генеральный прокурор возложил цветы к монументу на Военном кладбище столицы. Здесь погребены останки свыше полутысячи подпольщиков, солдат и офицеров советской армии, которые освобождали Минск от немецко-фашистских захватчиков. Присоединились к памятной церемонии и школьники профильных правовых классов «Юный прокурор» из Дзержинска.

Андрей Швед: Беларусь в годы войны пережила все формы геноцида, известные человечеству-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Наша страна в годы Великой Отечественной войны – пожалуй, одно из немногих, а может быть, единственное государство, которое пережило все формы геноцида, известные человечеству. И сегодня, вскрывая все новые факты злодеяний нацистов и их пособников, мы говорим о том, что не должно быть белых пятен. Эта страшная история должна быть показана полностью, без обиняков. И самое главное – будущее наше поколение, наша молодежь должна знать правду о той страшной войне.

После в память о героях, которые отдали жизнь во имя Великой Победы, участники акции зажгли свечи в храме святого благоверного князя Александра Невского.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед

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