Сергей Алейник: 8 и 9 мая во всех загранучреждениях будут зажжены свечи

Через несколько дней Беларусь встретит День Победы. Значимость этого праздника для нашей страны и народа трудно переоценить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Великая Отечественная война оставила кровавый след в нашей истории: каждый третий белорус погиб, сражаясь за родную землю, каждая семья оплакивала безвременно ушедших героев. Забыть такое просто невозможно.

Пока на Западе пытаются переписать историю, сносят памятники советским воинам, белорусы нескончаемым потоком идут к мемориалам, несут цветы, свечи и мысленно благодарят тех, кто заплатил самую высокую цену, чтобы нынешние поколения жили в мирной, независимой стране.