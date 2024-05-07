Сергей Алейник: 8 и 9 мая во всех загранучреждениях будут зажжены свечи

Через несколько дней Беларусь встретит День Победы. Значимость этого праздника для нашей страны и народа трудно переоценить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Великая Отечественная война оставила кровавый след в нашей истории: каждый третий белорус погиб, сражаясь за родную землю, каждая семья оплакивала безвременно ушедших героев. Забыть такое просто невозможно.
Пока на Западе пытаются переписать историю, сносят памятники советским воинам, белорусы нескончаемым потоком идут к мемориалам, несут цветы, свечи и мысленно благодарят тех, кто заплатил самую высокую цену, чтобы нынешние поколения жили в мирной, независимой стране.
7 мая отдать дань уважения павшим воинам пришли представители Министерства иностранных дел. Церемония состоялась в мемориальном комплексе на Военном кладбище в Минске. Сергей Алейник с прискорбием сообщил, что сегодня дипломаты не имеют возможности свободно посещать памятные места за рубежом. Недружественные государства создают искусственные и административные препятствия. Но ведомство продолжает вести системную работу по донесению исторической правды до международного сообщества.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Наши загранучреждения также организовывают информационные акции. Будет организована информационная акция «Свеча памяти» 8 и 9 мая. Во всех загранучреждениях по всему миру будут зажжены свечи в память о павших в Великой Отечественной войне. Мы также проводим информационную акцию в социальных сетях (хештег BY80) и приглашаем всех неравнодушных белорусов присоединиться. Она связана с воспоминаниями. Потому что каждая семья в Беларуси была в той или иной степени затронута этой страшной войной.
Священный долг каждого белоруса – сохранять и передавать историческую память и правду будущим поколениям. Государство и общество должны объединить все усилия для сохранения мира, стабильности и процветание нашей страны, – подчеркнул глава МИД.