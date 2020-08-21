МВД: активист стачкомитета «Беларуськалия» Куделевич покинул Беларусь

Новости Беларуси. МВД продолжает работу по поиску пропавших без вести граждан. Почти все из них найдены. Разыскать осталось около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 10 дней правоохранителям поступило более сотни обращений от обеспокоенных родственников и друзей. Сотрудники уголовного розыска работают с подобными обращениями круглосуточно. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков. Между тем причины, по которым белорусы не выходят на связь, зачастую не имеют отношения к акциям протеста. Дмитрий Крюков: если в понедельник было 72 записи о пропавших лицах, то на сегодня их осталось только 9 Немало заявлений о розыске были поданы до 9 августа, однако данные о таких гражданах сейчас безосновательно размещены на интернет-ресурсах. Большинство действительно задержанных правоохранителями белорусов на момент проверки были освобождены и откровенно удивляются звонкам сотрудников милиции.

– Добрый вечер.

– Добрый.

– С уголовного розыска вас беспокоят. Вы живы, здоровы, с вами все в порядке? Просто на сайте вас как без вести…

– Да, сегодня уже звонили, уточняли. Все хорошо.

– Все хорошо, да?

– Да. Всего доброго, до свидания.

Так, по информации МВД, 20 августа пределы страны покинул один из членов стачкомитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич. Напомним, ранее интернет-источники сообщали о предполагаемом задержании мужчины правоохранительными органами. Как выяснилось позже, активист стачкома направился в Украину, не сообщив о своих планах семье и коллегам. Боец ММА Алексей Кудин: я не являюсь каким-то политическим заключённым, всё было раздуто извне

– Инна Владимировна, добрый день.

– Добрый.

– УВД Минской области беспокоит вас. Подскажите, поступила информация, что Дмитрий Иванович задержан.

– В Telegram читала.

– А вы не знаете где он? Потому что звонят в милицию, в милиции его нет. Поэтому хотел уточнить, может, вы знаете?

– Без понятия, но дома был. Я видела, что дома был.

– А вы с ним не созванивались?

– Нет, нет связи. Гудки идут, а не берет трубку.

– Трубку не берет… Ну потому что мы тоже звонили в РУВД, его там нет и не задерживали его. Поэтому думал, может, вы знаете, где он.

– Нет.