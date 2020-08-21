ГАИ: сотрудники будут ориентированы на фиксацию попыток заблокировать транспортные магистрали

Новости Беларуси. В некоторых Telegram-каналах продолжаются призывы к блокированию дорог, созданию так называемых пробок солидарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

Сотрудники Госавтоинспекции в этот период будут ориентированы на фиксацию фактов, когда кто-то попытается заблокировать транспортные магистрали, для последующей передачи этой информации соответствующим органам, чтобы впоследствии была дана правовая оценка.

Кроме этого, все, кто стали свидетелями таких действий, могут об этом сообщить в органы внутренних дел – конфиденциальность в этом случае гарантируется – для того, чтобы этим действиям также была дана впоследствии правовая оценка.