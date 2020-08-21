Боец ММА Алексей Кудин: я не являюсь каким-то политическим заключённым, всё было раздуто извне

Одним из таких пропавших стал известный белорусский боец ММА Алексей Кудин. В интернете правоохранителей поспешили обвинить в неправомерном задержании спортсмена в Молодечно. Однако в действительности, как он сам подтвердил, его поведение выходило за рамки закона.

Алексей Кудин, многократный чемпион мира по тайскому боксу:

Сегодня я хочу обратиться к вам, жителям города Молодечно, даже к жителям нашей страны, особенно ко всем спортсменам, единоборцам и остальных видов спорта Республики Беларусь. Дело в том, что произошла такая ситуация, вы уже многие знаете: 10-го числа в интернете и вообще по слухам говорили, что будет собираться какая-то акция на нашей площади. И я пошел туда пройтись как зевака, как обычный зевака посмотреть, что будет происходить на самом деле. Мне было интересно. Оказавшись там, получилась такая ситуация, что я, не хотя того, причинил телесные повреждения сотрудникам внутренних дел, в чем сильно раскаиваюсь, потому что я применил свои навыки единоборца, так как я 21 год занимаюсь единоборствами. И поэтому мои поступки меня не красят.

Хочу обратиться особенно к спортсменам, тем, кто владеет навыками единоборств и умениями. Свои политические взгляды и свои политические какие-то позиции вы должны выказывать в мирных поступках, в мирных акциях и ни в коем случае не проявлять это на улице, особенно на гражданах, на сотрудниках внутренних дел. Они тоже несут свою службу, несут обеспечение порядка.

Еще хотелось бы добавить, что я не являюсь каким-то политическим заключенным, потому что там все было раздуто извне. Кому-то это нужно, кто-то на этом хочет заработать. Мне это абсолютно не нужно, потому что я спортсмен, действующий спортсмен, и я хочу дальше выступать под флагом своей страны. В содеянном на самом деле раскаялся. При той ситуации, которая там складывалась, я должен был покинуть то место, чего не сделал.