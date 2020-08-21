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Александр Лукашенко провёл встречу с руководителями силовых структур

21 августа 2020 19:22
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Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко встретился с руководством силовых структур и правоохранительного блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провёл встречу с руководителями силовых структур-1

Во время общения обсудили ситуацию в Беларуси, актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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