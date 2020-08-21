Александр Лукашенко провёл встречу с руководителями силовых структур

Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко встретился с руководством силовых структур и правоохранительного блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко встретился с руководством силовых структур и правоохранительного блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время общения обсудили ситуацию в Беларуси, актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне.