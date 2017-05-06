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Музыканты, циркачи, воздухоплаватели: на какие уличные мероприятия стоит сходить летом в Минске

06 мая 2017 17:11
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Новости Беларуси. В преддверии 9 мая в программе «Большой город» рассказали, каким будет День Победы в  столице. А также о том, куда этим летом стоит сходить и что посмотреть – в выходные и праздники.

День Победы: куда минчанам сходить 9 мая?

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# общество # Фестиваль

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