Музыканты, циркачи, воздухоплаватели: на какие уличные мероприятия стоит сходить летом в Минске

Новости Беларуси. В преддверии 9 мая в программе «Большой город» рассказали, каким будет День Победы в столице. А также о том, куда этим летом стоит сходить и что посмотреть – в выходные и праздники.

День Победы: куда минчанам сходить 9 мая?

Карнавальное шествие и цирковые артисты: что нового будет на фестивале уличных театров 7 и 8 мая в Минске

Праздничный концерт у обелиска «Минск – город-герой» пройдёт в день Независимости

Фестиваль воздухоплавания пройдёт во время празднования 950-летия Минска в сентябре

Праздники национальной культуры будут проходить в Минске каждую субботу с 12 июня до октября

Площадки для уличных музыкантов в Минске: подано 250 заявок, прослушивание 13 мая