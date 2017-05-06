Фестиваль воздухоплавания пройдёт во время празднования 950-летия Минска в сентябре

Новости Беларуси. О подготовке к юбилею столицы Беларуси рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома – начальник управления культуры:

Мы ждём гостей из городов-побратимов. Уже в планах есть масштабные культурные, спортивные проекты. Международный фестиваль «Мінск старажытны», который пройдёт на зелёной зоне в районе проспекта Победителей – между обелиском «Минск – город-герой» и Дворцом спорта. И международный фестиваль воздухоплавания заявлен.

Проект «Поющие фонтаны» на центральной площадке, где проходят у нас все массовые мероприятия.

10-го числа – Минский полумарафон. То есть, целый блок таких событий, которые сделают в эти дни город ещё более ярким.

Олег Степанюк, СТВ:

Все помнят предыдущий фестиваль воздухоплавания. Может, приоткроете секрет – сколько команд, пилотов приедет к нам на этот раз?

Виталина Рудикова:

Достаточно большая программа по этому фестивалю. И он будет проходить в нескольких районах Минска, с эпицентром событий, конечно, в центральной части города.

Много международных команд подтвердили своё участие.

Я думаю, что это будет ярким событием.