День Победы: куда минчанам сходить 9 мая?

Новости Беларуси. Где будут развернуты основные площадки, и что там будет происходить, рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома – начальник управления культуры:

9 мая, по традиции, возлагаются цветы к монументу Победы. Возложение – в 12.00. И по завершении начнут работать открытые городские площадки. Это – парковые зоны, в центральной части города – это Дворец спорта, где состоится праздничный концерт в течение всего дня и с финалом, который будет переходить в салют. Территория Верхнего города – там в рамках летнего музыкально-туристического сезона будет звучать тема тоже военная, тема освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Парковые зоны – в парке Победы состоятся праздничные мероприятия. Ряд спортивных пройдёт – и на этих территориях, и в районах города.

Всего в этом году в этот день, 9 мая запланировано порядка 30 культурно-массовых мероприятий.

Вечером возле монумента Победы, на ритуальной площадке состоится торжественный концерт телепроекта «Площадь Победы-2017». Этот проект впервые был в прошлом году реализован. И, действительно, знаковое место и памятная дата, и очень важно, что именно в этом месте собираются и творческие силы, и те, кто приходят отдать дань памяти, отметить эту важную дату. Праздничный салют, посвящённый Дню Победы, состоится после завершения концерта «Площадь Победы-2017» в 23.00. салют пройдёт в нескольких точках города Минска. Более подробную информацию можно увидеть на сайте Мингорисполкома.