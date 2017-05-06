Площадки для уличных музыкантов в Минске: подано 250 заявок, прослушивание 13 мая

Новости Беларуси. Где и когда можно будет увидеть выступления, рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома – начальник управления культуры:

В 2017 году проект «Пешеходка», который стартовал в 2016 году в Верхнем городе, получает развитие. И мы в 2017 году реализуем проект «Музыкальная карта Минска». Это – 12 площадок дополнительно к тем 4, которые уже есть в Верхнем городе.

12 площадок в подземных переходах и переходах минского метро.

Разработан сайт, положение утверждено и сегодня у уличных музыкантов – у профессионалов, у начинающих – есть возможность принять участие в этом проекте. На сегодняшний день, подано более 250 заявок на участие в этом проекте. В рамках фестиваля уличных музыкантов 13 мая, который пройдёт в Верхнем городе, профессиональное, компетентное жюри, в состав которого приглашены, в том числе, и те музыканты, которые работают в городском пространстве, отсмотрит, прослушает те коллективы, которые заявились. И им будут выдавать специальные разрешения на выступления в течение года на этих площадках, которые мы в городе определили.

Разработана система онлайн-бронирования этих площадок.

Координатором этого проекта будет выступать ГУ «Минскконцерт». Посмотрим, мы изучили опыт в других странах, у коллег в Российской Федерации. Если он понравится и участникам, и зрителям, то мы его тогда будем продолжать.

Олег Степанюк, СТВ:

Исходя из чего, выбирали площадки? Самые оживлённые? И те, которые, в принципе, уже сами до этого выбрали музыканты?

Виталина Рудикова:

Да, именно по такому принципу эти площадки выбирали. Это – подземные переходы в районе ГУМа, метро «Октябрьская», где, как правило, выступают уличные музыканты. Площадка около торгового центра «Столица» и ряд других, где поток людей есть.

Эти площадки будут обозначены специальными баннерами, которые рассказывают об этом проекте.

Олег Степанюк:

А сами музыканты могут предложить новую площадку?

Виталина Рудикова:

Мы открыты к диалогу, но пока мы определили 12.