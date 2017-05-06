Праздничный концерт у обелиска «Минск – город-герой» пройдёт в день Независимости

Новости Беларуси. Некоторые секреты праздничной программы приоткрыли в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома – начальник управления культуры:

Подготовка ко Дню Независимости уже идёт. По традиции, к 3 июля готовится праздничный концерт, который проходит во Дворце Республики. Конечно, это дань памяти – и возложение цветов у монумента Победы, другие мероприятия. И, по традиции, праздничный концерт у обелиска «Минск – город-герой» в районе проспекта Победителей. Это из таких крупных мероприятий. Параллельно готовится концепция общая и праздничные программы в администрациях районов, и в центральной части города.