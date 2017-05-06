Карнавальное шествие и цирковые артисты: что нового будет на фестивале уличных театров 7 и 8 мая в Минске

Новости Беларуси. Какие коллективы приедут в Минск и сколько спектаклей покажут, рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома – начальник управления культуры:

Более 200 участников: коллективы из Германии, Италии, Польши, практически все коллективы, которые работают у нас, в Беларуси. И особенность этого фестиваля в 2017 году – отдельная программа с участием цирковых коллективов. В том числе, выступят артисты Белгосцирка.

Отдельная площадка будет в Верхнем городе, где будут представлять своё мастерство цирковые коллективы из всей Беларуси.

Фестиваль уличных театров откроется карнавальным шествием 7 мая и представлением всех коллективов, которые принимают участие в этом проекте. Программ сформирована на два дня. И 7-го числа, и 8-го на территории всего Верхнего города на площадках будут проходить выступления уличных театров, порядка 20 спектаклей смогут увидеть зрители.