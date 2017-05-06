Праздники национальной культуры будут проходить в Минске каждую субботу с 12 июня до октября

Новости Беларуси. Какие культурные события порадуют минчан в Верхнем городе летом 2017 года, рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома – начальник управления культуры:

Очень яркий проект, который в 2016 году мы начинали – это праздники национальной культуры, которые проходили в Верхнем городе. Инициатива принадлежала руководству города, организаторами выступали, по сути, общественные объединения. В 2017 году этот проект стал шире и, с учётом того, что в 2016 году такой положительный резонанс получили эти праздники, подключились посольства. И у нас, на сегодняшний день, достаточно плотный график и тех праздников, которые были заявлены в 2016 году, и уже многие другие.

Из ближайших – посольство Швеции будет проводить 12 июня праздник национальной культуры.

Русской национальной культуры и ряд других. Вплоть до октября у нас каждую субботу проходят праздники национальной культуры. Это очень интересно, потому что есть возможность, не выезжая из Минска, познакомиться с национальными традициями, культурными традициями тех народов, которые проживают. В том числе, и в нашей стране. И, в целом, сформирована программа вплоть до октября – каждые выходные у нас проходят на территории Верхнего города культурные проекты. Разных жанров, разной направленности, с большим количеством участников.

Олег Степанюк, СТВ:

Будет ли продолжение любимых минчанами джазовых вечеров?

Виталина Рудикова:

Да, в планах есть 2017 года и джазовые вечера, и классика у Ратуши.