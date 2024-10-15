Белорусские кондитеры собрали около 1 млн. новогодних наборов

Белорусские кондитерские предприятия готовятся к новому году. Уже собрано около миллиона наборов со сладостями. Всего будет подготовлено более 2,5 миллиона подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфеты, батончики, шоколадки, мюсли и зефир, боксы со сладостями будут самыми разнообразными. В них попадут и новинки. Например, конфеты без сахара из протеиновой линейки. До мелочей продумана и упаковка. Будь то маленький мешочек либо большой чемодан, все комплекты собираются вручную.

Оксана Близнюк, заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром»:

Подготовка к новогодним праздникам начинается с февраля. Сначала подводятся итоги прошлого года. Затем идет кропотливая работа по выбору кроя, подготовка упаковки, отработка с поставщиками упаковки, разрабатывается ассортимент и утверждаются составы новогодних подарков.

Белорусские новогодние подарки появятся на полках магазинов и в других странах. Наши сладости отправятся в Россию, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Латвию и Америку.