Музыкальный фестиваль «Дружба» прошел под Минском

Новости Беларуси. Чего в Беларуси всегда было с избытком так это, пожалуй, гостеприимства. На неделе под Минском на хуторе Шабли состоялся своего рода мини-Вудсток — музыкальный фестиваль «Дружба». Площадка под открытым небом приютила как байкеров так и хипстеров, любителей альтернативной музыки и просто желающих весело провести время. У всех их была возможность на два дня уйти в отрыв под позитивные вибрации музыкантов из Беларуси, России и Украины.

На неделе в этой сельской глубинке к привычному пению цикад добавилось эхо рок басов. Хутор в ста километрах от Минска переживал нашествие меломанов.

Пасторальные пейзажи. И добровольные отшельники, направляющиеся подальше от цивилизации, чтобы вкусить все прелести фестиваля на природе.

В общем, все в лучших традициях знаменитых Вудстока или Гластонбери. Фестивальное движение, которое каждое лето как торнадо проносится по Европе, захватило и Беларусь.

В считанные часы в чистом поле вырос огромный паркинг. И здесь не только авто. Транспортные средства такие же разношерстные, как и публика: от великов до байков.

Логистика любителей оупэн-эйров не останавливала. Одни добирались на автобусе, другие на перекладных, заранее искали попутчиков в соцсетях.

Зрители съезжались по-семейному, с детьми, целыми компаниями. И вовсе не налегке. Навьюченные рюкзаками с палатками и провиантом. Среди продзапасов даже закатки.

Фестивальная тусовка под открытым небом живет по своим правилам. Палаточный городок — уже классика.

Скажете, полевые условия. Нет. Скорее — походная романтика. И обитатели кемпинга это подтвердят.

— Очень приятно, когда молодежь может так приехать, собраться, повеселиться.

— Можно выбраться на природу, послушать музыку, отдохнуть с друзьями, весело провести время, не дома.

— Очень нравится все, комфортно, чувствуешь себя тепло в дружелюбной обстановке.

Никита — завсегдатый музыкальных фестивалей. Последний — Рок им Парк в Германии. Говорит, в сравнении с маститыми зарубежными фэстами у нас радует динамика развития этого направления.

Никита Логовой:

Растофарианство, лето, все дела, сами понимаете, Боб Марли! Люди, которые сюда приезжают, оставляют дома все плохое. За это время ты проживаешь как будто маленькую жизнь.

Участник фестиваля:

— С хорошим настроением. Готовы встречать наши любимы команды.

И они себя ждать не заставили. Два дня напролет радовали фанатов зажигательными выступлениями.

Виталий Артист, солист группы «Без билета» (Беларусь):

Мне фестиваль понравился, настоящий фестиваль, когда он пройдет в 10 раз, вообще будет как на Зигити или на Гластонбери, но надо с чего-то начинать, поэтому то, что я сегодня увидел, здорово.

В перерывах между сетами групп публику развлекали ведущие телеканала СТВ. И только Антон Мартыненко из бэкстэйджа предпринимал вылазки в неформальную толпу.

Антон Мартыненко, ведущий ЗАО «Столичное телевидение»:

Если отсюда сидеть и смотреть, где все происходит, то это наш такой белорусский Вудсток. Молодежь должна быть такой немножко сумасшедшей.

Оказалось, хиппи-культура и растафарианство близки по духу шоумену.

Антон Мартыненко:

С людьми, с которыми я общался в течение нескольких лет, были исключительно вот такие вот люди с дредами, неформалы, и вот много моих старых друзей, знакомых, которых можно встретить на таких фестивалях.

Но теплых встреч Антону показалось мало. Разогреться перед выходом на сцену ведущий решил на экстремальном аттракционе.

Антон Мартыненко:

Я натура экстремальная?! Все, кто работает на СТВ, экстремальные люди. Вряд ли нас можно чем-то удивить, но вот решил попробовать, немножко боюсь, но я вида не подам.

Пощекотать натянутые нервы на натянутом на приличной высоте тросе? Колебался, прежде чем хватить адреналина Антон разве что секунду.

Чувство полета, впрочем, и так не покидало публику. Как на альтернативной площадке, так и на главной сцене.

Яна Шипко, СТВ:

Обычно рок-фестивали такого формата носят весьма агрессивные названия, белорусский же фэст отличился миролюбивым — «Дружба». Именно этот заряд и несли со сцены музыканты трех стран — Беларуси, России и Украины. И вместе с ним, конечно, веселье, драйв и непередаваемый дух свободы.

Известному украинскому музыканту Сергею Бабкину за кулисами пришлось пережить диверсию фанатки. Несмотря на это, артист проникся атмосферой фестиваля и даже позавидовал зрителям.

Сергей Бабкин, музыкант (Украина):

Я думаю, что им хорошо, мне кажется, по крайней мере, оттуда идет хорошая энергетика. На свежем воздухе, прекрасный фестиваль. Дружба — прекрасное название для фестиваля.

Анастасия Гузель-Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Здорово, что телеканал СТВ представляет такой фестиваль, как «Дружба». Это потрясающая альтернативная музыка, это хорошая атмосфера, где можно не только хорошо отдохнуть, но и послушать хороших музыкантов.

Для еще одного хэдлайнера фестиваля — Максима Покровского белорусская «Дружба» стала глотком свежего воздуха. Музыканты группы «Ногу свело» так увлеклись записью нового альбома, что с удовольствием размяли мышцы на открытой площадке.

Максим Покровский, музыкант, лидер группы «Ногу свело!» (Россия):

То, что здесь происходит такой фестиваль, что он на открытом воздухе, что он такой милый, 2 дня, что люди здесь отдыхают, я об этом узнал несколько часов назад, поэтому все происходящее для меня сюрприз. Мы живем сейчас в странном состоянии, у нас выходит альбом, мы такие «в домике», ни с кем не общаемся, закрылись, вот это раз — воздух, небо.

Прочувствовать атмосферу праздника или пережить заново яркие эмоции можно будет в эфире телеканала СТВ. В последние три летних уик-энда «Столичное телевидение» покажет телеверсию фэста, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.