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В Беларуси зарплаты будут считать по-новому

03 августа 2014 14:17
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Новости Беларуси. В Беларуси зарплаты будут считать по-новому. Это предусмотрено постановлением Совмина. Нововведение в первую очередь касается коммерческих организаций. Согласно документу, заработная плата сотрудников будет напрямую зависеть от  эффективности работы предприятия. Чем выше показатели, тем выше оплата. По мнению экспертов, такие меры помогут избежать ситуаций,  когда рост зарплат опережает увеличение объемов продукции. Кроме того, это хороший стимул для модернизации производства и повышения эффективности труда, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Петр Грушник, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Каждая организация будет определять уровень производительности труда и уровень темпов роста зарплаты. Есть два показателя, которые должны соизмеряться. Если нет, оплата труда будет выплачиваться насколько позволяет это соотношение. Производительность труда должна превышать темпы роста зарплат.

# общество # Зарплаты в Беларуси # Петр Грушник

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